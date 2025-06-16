Мединский заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается

Помощник президента, глава переговорной группы РФ в Стамбуле Владимир Мединский в своем Telegram-канале заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается.

«‎Обмен пленными также продолжается», — сказано в сообщении.

Также Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат украинской армии. Он добавил, что функционируют также срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Позднее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Зеленский призвал «не бояться» давить на Россию.