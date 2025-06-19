В Кремле сообщили, что Мединский доложил Путину о своих контактах с Киевом

Песков: Мединский доложил Путину о своих контактах с украинской стороной

Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с Киевом. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Известия» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мой коллега Мединский, он докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам», — уточнил представитель Кремля.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил причину большого перерыва в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, позиции меморандумов сильно расходятся, поэтому нужны определенные консультации на эту тему.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее в Кремле прокомментировали дальнейшие переговоры с Украиной.