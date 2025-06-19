Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года», — написал он.

Зеленский добавил, что Украина продолжает работать над дальнейшими обменами до тех пор, пока в страну не удастся вернуть всех пленных. Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Появились кадры возвращения российских солдат. Обмен выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

14 июня между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Их также доставили в Белоруссию, а уже оттуда — в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.