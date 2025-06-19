Путин пригласил ЮАР на конкурс «Интервидение»

Путин: Россия ждет делегацию ЮАР в сентябре на конкурс «Интервидение»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле заявил, что РФ ждет делегацию Южной Африки на музыкальный конкурс «Интервидение», который состоится в Москве в сентябре. Его слова приводит РИА Новости.

«Ждем южноафриканскую делегацию в сентябре на международный музыкальный конкурс «Интервидение», — сказал Путин.

До этого глава Росмолодежи Григорий Гуров выразил уверенность, что команда музыкального конкурса «Интервидение-2025» подготовит потрясающее шоу.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран. Певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев. Композитор признался, что в процессе создания не знал, что трек будет исполнять Shaman.

12 июня Дима Билан был объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам организаторов, артист будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

Ранее Жасмин захотела участвовать в «Интервидении».