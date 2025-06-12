Названо имя посла «Интервидения-2025»

Певец Дима Билан объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом сообщается в Telegram-канале конкурса.

«Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов», — сказано в сообщении.

По словам организаторов, Билан будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что «‎Интервидение — 2025» станет центром притяжения талантов со всего мира. По словам президента, конкурс поспособствует укреплению международных гуманитарных связей. Президент также поблагодарил волонтеров, принимающих активное участие в организации.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Ранее Shaman и Мизулина обратились к россиянам в День России.