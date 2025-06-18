Глава Росмолодежи пообещал потрясающее шоу на «Интервидении»

Глава Росмолодежи Григорий Гуров уверен, что команда музыкального конкурса «Интервидение-2025» подготовит потрясающее шоу. Об этом сообщает ТАСС.

На «Интервидении» Росмолодежь отвечает за волонтерскую деятельность. По мнению Гурова, для них важно, чтобы конкурс получился классным, крутым и интересным.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран. Певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев. Композитор признался, что в процессе создания не знал, что трек будет исполнять Shaman.

12 июня Дима Билан был объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам организаторов, артист будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

Ранее Жасмин захотела участвовать в «Интервидении».