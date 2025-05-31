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Жасмин захотела участвовать в «Интервидении»

Певица Жасмин заявила, что готова представлять Россию на конкурсе «Интервидение»
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«ВайТ Медиа»

Заслуженная артистка России Жасмин захотела участвовать в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Певица заявила, что хотела бы однажды представить Россию на «Интервидении» и подчеркнула, что встретила известие о возрождении конкурса с радостью.

«Когда я узнала о том, что «Интервидение» пройдет вновь, то, скажу честно, подумала: «А почему мы не сделали этого раньше? У нас в стране очень много талантов», — сказала она.

Певица полагает, что конкурс сблизит Россию с другими странами. По ее мнению, в страну на фоне конкурса будут приезжать многие достойные вокалисты, артисты, певцы, а само «Интервидение» станет очень популярным.

На «Интервидении» в 2025 году Россию представит Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

Накануне Жасмин раскрыла секрет популярности Стаса Михайлова у женщин.

Ранее Анна Asti отказалась представлять Россию на «Интервидении».

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