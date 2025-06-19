Президент Индонезии отметил героическое прошлое Санкт-Петербурга

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Санкт-Петербург «полон героических свершений российского и советского народа». Его слова приводит ТАСС.

«Я очень рад посетить Санкт-Петербург, город, в котором происходило огромное число исторических событий, и город, который полон героических свершений российского и советского народа», — подчеркнул он.

Субианто поблагодарил Путина за то, что тот принял его в июле 2024 года во время поездки в РФ, когда он еще был в статусе избранного президента Индонезии.

Лидеры двух стран 19 июня приняли в ходе торжественной церемонии в Константиновском дворце декларацию о стратегическом партнерстве.

До этого Путин назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.