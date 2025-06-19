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Президенты РФ и Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Путин и Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Индонезии
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто приняли в ходе торжественной церемонии в Константиновском дворце декларацию двух стран о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает ТАСС.

Также стороны подписали соглашение о создании инвестплатформы объемом €2 млрд.

Кроме того, ожидается заключение ряда межведомственных соглашений о сотрудничестве государств в различных сферах.

В настоящее время Россия квалифицирует как отношения стратегического партнерства свои внешнеполитические связи, например, с Ираном, Китаем и КНДР.

До этого Путин назвал президента Индонезии главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе беседы с Субианто российский лидер заявил о все большем весе объединения БРИКС в международных делах. Путин выразил уверенность, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации.

Ранее дипломат назвал главные сигналы президента РФ Западу, озвученные на встрече со СМИ.

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