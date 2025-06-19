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Путин начал встречу с вице-президентом ЮАР

Путин и вице-президент ЮАР Машатиле начали беседу в Стрельне
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал встречу с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Стрельне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в Константиновском дворце.

Перед ней Путин там же провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто, которая длилась более 3 часов. По итогам встречи они приняли декларацию двух стран о стратегическом партнерстве.

Путин ранее заявил, что президент Индонезии стал главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Путин также выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

Ранее дипломат назвал главные сигналы президента РФ Западу, озвученные на встрече со СМИ.

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ПМЭФ – 2025
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