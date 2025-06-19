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Дипломат назвал главные сигналы Путина Западу, озвученные на встрече со СМИ

Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о том, что интересы РФ ущемлять нельзя
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями зарубежных СМИ в Санкт-Петербурге напомнил Западу о том, что российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству, но не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять свою безопасность. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол РФ по экономическим вопросам Константин Долгов.

«Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», — сказал Долгов.

Касаемо Украины, российский лидер дал понять, что РФ отдает предпочтение урегулированию кризиса дипломатическим путем, но при необходимости достигнет своих целей военным, продолжил дипломат.

Еще один важный сигнал, по его словам, связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности.

Накануне Путин пообщался с журналистами из Белоруссии, Азербайджана, Вьетнама, Великобритании, а также Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США и других стран. Глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с Украиной, Ираном, НАТО.

Как отметил директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, ответ президента РФ по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.

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