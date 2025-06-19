Путин завершил переговоры с президентом Индонезии

Путин и Субианто завершили переговоры, они продолжались более 3 часов

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто завершили переговоры в петербургской Стрельне. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры шли в Константиновском зале и продлились более трех часов. Одной из тем обсуждения стали двусторонние отношения РФ и Индонезии.

Путин ранее заявил, что президент Индонезии стал главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Путин также выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова в Петербурге проходят «полномасштабные переговоры» Путина с Прабово Субианто. Ушаков уточнил, что лидеры двух государств проводят переговоры в узком формате, а затем — вместе с делегациями.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.