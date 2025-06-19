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В РФ заявили, что власти Украины не обладают предусмотренными конституцией полномочиями

Песков: у руководства Украины нет предусмотренных конституцией полномочий
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Roman Naumov/Global Look Press

Нынешнее руководство Украины не обладает предусмотренными конституцией страны полномочиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Речь идет о той процедуре, которая предусмотрена украинской конституцией. И то, что вчера говорил президент, сводится к тому, что главное — выполнять конституцию», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что стороны должны быть уполномочены принимать решения, поэтому важно, кто именно будет партнером России за столом переговоров.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее в Госдуме объяснили паузу в переговорах между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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