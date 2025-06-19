В Кремле заявили, что США больше не будут мириться с хамством Киева

Хамство является постоянной характеристикой властей Украины, но администрация президента США Дональда Трампа не готова его терпеть. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хамство — это в целом такая постоянно действующая характеристика киевского режима. И просто сейчас пришла администрация (в Соединенных Штатах. — «Газета.Ru»), которая не готова терпеть это хамство. И которая достаточно категорично и прямолинейно в своих суждениях», — сказал представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, это явно доставляет большой дискомфорт для украинских властей.

19 июня Песков также заявил, что Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине начинает осознавать, что это не просто боестолкновение. Он уточнил, что речь идет о первопричинах украинского конфликта, которые «очень глубоки» и связаны не только с Украиной, но и с комплексом проблем.

17 июня немецкая газета Berliner Zeitung написала, что несостоявшаяся встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде стала «еще одним ударом» для Киева. Из-за отъезда главы Белого дома с саммита сорвалась его встреча с украинским лидером.

Ранее в Госдуме рассказали, как Трамп показал презрение к Зеленскому.