В Госдуме рассказали, как Трамп показал презрение к Зеленскому

Тот факт, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита G7 в Канаде так и не состоялась, показывает полное нежелание американского лидера контактировать с украинским коллегой. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Весь мир получил наглядное доказательство того, что Трамп не желает встречаться с Зеленским, потому что отказ от встречи с ним в Канаде ровно об этом и свидетельствует. Трамп фактически показал свое презрение», — сказал депутат.

По его мнению, Трамп действительно считал, что сможет положить конец украинскому кризису, но столкнулся с позицией Киева.

«Трамп считал, что конфликт можно решить достаточно быстро, и это было бы действительно так, если бы вопрос состоял в конструктивной или неконструктивной позиции Вашингтона. Эта позиция действительно поменялась с приходом новой администрации. Однако оказалось, что этого фактора недостаточно, потому что Зеленский готов сопротивляться при поддержке Европы», — пояснил Новиков.

То, что европейцы эту линию Зеленского поддерживают, вызывает дополнительное раздражение в Вашингтоне, считает депутат.

«Еще одной задачей Трампа является смена отношений внутри блока НАТО. Он ратует за отказ от видимости коллективной выработки решений и переход к решению вопросов по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку». А так как США платят больше всех, то по мнению Трампа, никто из альянса не должен мешать Вашингтону проводить тот курс, который он хочет», — заключил Новиков.

В рамках саммита G7 в Канаде должна была состояться встреча президента Соединенных Штатов и украинского лидера. Однако планы не состоялись, поскольку Трамп досрочно покинул саммит G7 и вылетел в Вашингтон вечером 16 июня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп был вынужден уехать из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ назвали главный результат заседания G7.