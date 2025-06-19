В Кремле заявили, что Трамп понимает сложность конфликта на Украине

Песков: Трамп понимает, что события на Украине это не просто боестолкновение

Президент США Дональд Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине начинает осознавать, что это не просто боестолкновение. Об этом заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что речь о первопричинах украинского конфликта, которые «очень глубоки» и связаны не только с Украиной, но и с комплексом проблем.

По словам Пескова, эти проблемы были созданы со стороны НАТО, предыдущих администраций США, и в целом с атмосферой неучета и нежелания принимать во внимание законные интересы Российской Федерации.

Также Песков заявил, что пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.