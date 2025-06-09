Путин высказался о дальнейшем сотрудничестве со странами БРИКС

Россия совместно с БРИКС намерена развивать систему равноправного международного сотрудничества. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в приветственном письме участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вместе с нашими партнерами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества», — говорится в послании.

Глава РФ также подчеркнул свободный характер отношений со странами-партнерами по объединению, лишенный дискриминации и санкционного давления.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Центральная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

По словам Путина, участники экономического форума обменяются мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда.

Предыдущий, 27-й Петербургский международный экономический форум, собрал рекордное число участников, несмотря на действующие международные санкции.

Ранее стало известно, что знаменитый итальянский певец выступит на ПМЭФ.