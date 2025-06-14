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Вьетнам стал партнером БРИКС

Вьетнам присоединился к БРИКС в положении партнера сообщества
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Depositphotos

Вьетнам присоединился к объединению БРИКС в статусе страны-партнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Бразилии.

«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама в качестве страны-партнера», — сообщили в МИД Бразилии.

Вьетнам стал десятым партнером БРИКС. В сообщении отмечается, что решение принято, поскольку Ханой разделяет «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку».

Бразилия председательствует в объединении в 2025 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Россия примет участие в саммите БРИКС 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

В конце мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ключевой задачей Москвы на саммите станет продвижение инициатив, выдвинутых в год российского председательства в объединении.

Ранее президент Бразилии позвал на саммит БРИКС три страны Латинской Америки.

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