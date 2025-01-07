Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС

МИД Индонезии поблагодарил Россию за помощь со вступлением в БРИКС

Индонезия благодарит Россию за помощь со вступлением в БРИКС. Об этом говорится в заявлении индонезийского МИД на сайте ведомства, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Индонезии… выразило признательность России как председателю БРИКС-2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС-2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС», — заявил МИД.

Членство Индонезии в организации, отметили в ведомстве, является результатом активного участия страны в БРИКС на протяжении последних нескольких лет, включая участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году и саммите в Казани в 2024 году.

Дипломаты подчеркнули, что участие страны в БРИКС является проявлением желания играть активную роль в поддержании глобального порядка.

6 января правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника.

Лидеры объединения одобрили ее кандидатуру на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года.

Ранее Таиланд принял приглашение в БРИКС.