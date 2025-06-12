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Спецпосланник Трампа озвучил предложение США по урегулированию ситуации на Украине

Келлог: США предлагают остановить боевые действия на Украине по линии фронта
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Carlos Barria/Reuters

США предлагают остановить боевые действия по текущей линии фронта и вернуть Россию «в цивилизованное сообщество». Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество», — сказал он.

По его словам, США не хотят, чтобы через 3-5 лет произошла новая война.

До этого американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сравнил конфликт России и Украины с «яростной дракой двух детей в парке». Глава Белого дома считает, что в такой ситуации «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать».

20 мая Трамп не исключил, что может выйти из переговорного процесса, если США не будут видеть существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При глава Белого дома выразил надежду на то, что сдвиг в лучшую сторону произойдет, однако если этого не случится, он отступит.

Ранее Келлог рассказал, как пытался доказать Трампу связь между Зеленским и Линкольном.

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Переговоры о мире на Украине
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