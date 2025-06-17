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В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни созвонится с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним в том числе обострение обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем [КНР] Си Цзиньпином», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что Россия и Китай действуют «в унисон» касательно эскалации на Ближнем Востоке и координируют позиции друг с другом по этому вопросу. Помощник президента РФ добавил, что в ходе телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин обсудят и другие вопросы.

До этого Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. 15 июня председателю КНР исполнилось 72 года. Российский президент пожелал китайскому коллеге всего самого наилучшего.

А 14 июня Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил республиканца с 79-летием.

Ранее Путин заявил, что врагам верить нельзя.

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