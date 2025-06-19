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Песков ответил, подгоняет ли Кремль свою повестку под Запад

Песков: Кремль не подгоняет повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Кремль не подгоняет свою повестку под Запад. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя домыслы о том, что встреча президента Владимира Путина с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ-2025 прошла поздно вечером из-за желания транслировать ее «на Запад», пишет РИА Новости.

«Под Запад мы никогда ничего не подгоняем. Это им надо подгонять под нас», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин поздно вечером 18 июня встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. Разговор в формате «вопрос-ответ» длился больше двух часов и продолжился после полуночи 19 июня.

На встрече с журналистами Путин заявил о готовности РФ к дальнейшим прямым переговорам с Украиной. При этом глава государства поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве.

Кроме того, президент предостерег Германию от поставок ракет Taurus, рассказал о контактах РФ с США и о поддержке, которую оказывает Китай России. Также Путин ответил на вопросы о положении дел российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявив об уверенном наступлении ВС РФ на всей линии фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.

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ПМЭФ – 2025
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