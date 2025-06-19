В МИД РФ оценили роль Запада в конфликте Израиля и Ирана

Запад играет деструктивную роль в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Мы видим, какую деструктивную позицию, какую деструктивную роль играют западные страны, в частности, в МАГАТЭ», — сказала дипломат.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля влечет его разрастание, оно приведет к еще одному витку эскалации.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.
Ранее Трамп заявил, что Иран остался «беззащитным».