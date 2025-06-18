Трамп заявил, что Иран остался «беззащитным»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что небо над Ираном полностью находится под контролем Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

Он признался, что не исключает возможность нанесения удара американскими силами по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.

«Никто не знает, что я собираюсь предпринять», — сказал Трамп.

Он отметил, что Иран «остался беззащитным» перед возможной атакой со стороны США.

«У них нет никакой системы ПВО. Абсолютно никакой защиты», — подчеркнул президент США.

Также глава Белого дома заявил, что выдвигает Ирану «последний ультиматум».

До этого Трамп обратил внимание на то, что у Тегерана «хорошие средства слежения за небом и другое оборонительное оборудование», но это не сравнится с тем, что было придумано, разработано и произведено в США.

18 июня политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп может оказаться в патовой ситуации, если решит вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. Эксперт отметил, что влиятельные фигуры в США, включая журналиста Такера Карлсона, бывшего советника Белого дома Стива Бэннона и предпринимателя Илона Маска, выступают против вовлечения Вашингтона в этот конфликт.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.