Песков рассказал о последствиях вмешательства США в Ближневосточный конфликт

Песков: вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля влечет его разрастание

Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Ирана и Израиля влечет его разрастание, это приведет к еще одному витку эскалации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана, то есть это будет еще один страшный виток эскалации», — добавил Песков.

До этого представитель Кремля сказал, что у президента России Владимира Путина есть потенциал для посредничества в вопросе разрешения конфликта между Израилем и Ираном. Песков также добавил, что в настоящее время Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и «очень ровные, доверительные отношения» с Израилем.

Утром 18 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние часы более 50 израильских истребителей совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Были атакованы объект по производству центрифуг, объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.