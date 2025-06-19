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СМИ: врио главы Коми решил «забрать» сенатора у еврейской автономии

РБК: Гольдштейн хочет сделать Джабарова своим представителем в Совфеде от Коми
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Врио губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн намерен сделать своим представителем в Совете Федерации сенатора от Еврейского автономного округа (ЕАО) Владимира Джабарова, с которым почти десять лет работал вместе. Об этом сообщили источники РБК.

По данным издания, сейчас пост сенатора от исполнительной власти Коми занимает Ольга Епифанова. Ее делегировал в Совфед предыдущий глава республики Владимир Уйба в сентябре 2020 года.

Источник РБК полагает, что после сентябрьских выборов губернатора Коми, на которых Гольдштейну предстоит избираться, Епифанова вряд ли останется на своем нынешнем посту. Источник утверждает, что Гольдштейн намерен сделать своим представителем Джабарова не только потому, что давно знаком с ним, но и потому что сенатор близок к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, что даст Гольдштейну дополнительную поддержку.

Официально эта информация не подтверждалась.

В начале июня «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Ростислава Гольдштейна на пост главы Республики Коми. В партии описали Гольдштейна, который в 2019-20 годах возглавлял ЕАО, как целеустремленного человека, умеющего ставить задачи и эффективно их решать.

Сам Гольдштейн заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед ним задачу вернуть Коми статус региона, которым «можно гордиться и в котором хочется жить». На посту главы республики он намерен провести работу по созданию современных условий жизни в регионе и развернуть экономику так, чтобы молодые специалисты оставались в Коми, создавали здесь семьи и строили планы на будущее.

Ранее Путин дал оценку врио губернатора республики Коми.

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