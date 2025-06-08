«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Гольдштейна на пост главы Коми

«Единая Россия» (ЕР) выдвинула кандидатуру Ростислава Гольдштейна на пост главы Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.
В партии описали Гольдштейна как целеустремленного человека, умеющего ставить задачи и эффективно их решать.
«Считаю, что его кандидатура полностью соответствует запросу, который сегодня есть у жителей региона», — приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.
В свою очередь сам Гольдштейн заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед ним задачу вернуть Коми статус региона, которым «можно гордиться и в котором хочется жить».
«Мы восстановим репутацию республики через конкретные дела: создадим современные условия жизни, развернем экономику так, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с Коми, а семьи строили здесь планы на будущее», — цитирует слова Гольдштейна пресс-служба ЕР.
До этого сообщалось, что сотрудники производственных цехов Жешартского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Республике Коми с 30 апреля находятся в простое из-за отсутствия сырья.
По состоянию на 30 апреля на предприятии трудились 288 человек, 732 сотрудника находились в простое, а 99 — в плановых отпусках.
Ранее Путин дал оценку врио губернатора республики Коми.