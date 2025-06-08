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«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Гольдштейна на пост главы Коми

«Единая Россия» выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост главы Республики Коми
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

«Единая Россия» (ЕР) выдвинула кандидатуру Ростислава Гольдштейна на пост главы Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

В партии описали Гольдштейна как целеустремленного человека, умеющего ставить задачи и эффективно их решать.

«Считаю, что его кандидатура полностью соответствует запросу, который сегодня есть у жителей региона», — приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

В свою очередь сам Гольдштейн заявил, что президент России Владимир Путин поставил перед ним задачу вернуть Коми статус региона, которым «можно гордиться и в котором хочется жить».

«Мы восстановим репутацию республики через конкретные дела: создадим современные условия жизни, развернем экономику так, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с Коми, а семьи строили здесь планы на будущее», — цитирует слова Гольдштейна пресс-служба ЕР.

До этого сообщалось, что сотрудники производственных цехов Жешартского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Республике Коми с 30 апреля находятся в простое из-за отсутствия сырья.

По состоянию на 30 апреля на предприятии трудились 288 человек, 732 сотрудника находились в простое, а 99 — в плановых отпусках.

Ранее Путин дал оценку врио губернатора республики Коми.

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