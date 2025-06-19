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В Кремле оценили усилия США в урегулировании конфликта на Украине

Песков: для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине
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Mariam Zuhaib/AP

Для Российской Федерации востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными путями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что для РФ предпочтительным является достижение целей политико-дипломатическими методами.

Представитель Кремля добавил, что Путин высоко ценит готовность президента США Дональда Трампа помогать в урегулировании украинского кризиса.

Накануне Трамп заявил, что 17 июня общался с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном и украинский кризис. По словам главы Белого дома, он якобы призвал российского лидера урегулировать сначала конфликт на Украине, а о ситуации на Ближнем Востоке беспокоиться позже.

Поздно вечером 18 июня Путин встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. На встрече с ними президент заявил о готовности РФ к дальнейшим прямым переговорам с Украиной. При этом глава государства поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.

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