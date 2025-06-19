В Кремле заявили, что Путин способен помочь с разрешением конфликта Ирана и Израиля

Песков: у Путина есть потенциал для посредничества в конфликте Израиля и Ирана

У президента России Владимира Путина есть потенциал для посредничества в вопросе разрешения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном и «очень ровные, доверительные отношения» с Израилем.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство приступило к операции «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль уже неделю продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.