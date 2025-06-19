В Кремле высказались о раздражителях в отношениях РФ и США

Песков: огромное количество раздражителей в отношениях РФ и США все еще остается

В отношениях России и США на повестке дня остается множество раздражителей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Огромное количество раздражителей остаются на повестке дня», — сказал он.

В апреле в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских переговоров по вопросам восстановления полноценной работы дипломатических миссий. По данным МИД РФ, в ходе консультаций делегации обменялись нотами, в которых зафиксированы договоренности об обеспечении бесперебойного финансового обслуживания посольств, а также об осуществлении Россией взносов в бюджеты ООН и других международных структур.

16 июня в МИД России заявили, что новая встреча РФ и США по устранению раздражителей отменена по решению американской стороны. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду, что пауза не будет длинной.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.