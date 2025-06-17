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В МВД Армении рассказали о ситуации с задержанием миллиардера Карапетяна

В МВД Армении опровергли задержание миллиардера Самвела Карапетяна в Ереване
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Арам Нерсесян/РИА Новости

МВД Армении опровергло задержание российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна. Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на ведомство.

Ранее бизнесмен раскритиковал армянские власти из-за политики в отношении Армянской церкви.

«В МВД опровергли информацию о том, что Карапетян уже задержан», — говорится в сообщении.

По информации Sputnik, у дома миллиардера в Ереване к данному моменту задержаны более 45 человек.

Брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил Armlur, что Самвел Карапетян все еще дома. По его словам, «его не арестовали, но скоро арестуют».

«Я стою здесь, чтобы меня арестовали первым, потому что я тоже говорил. Есть государство, есть соответствующие органы, пусть соответствующие органы действуют в рамках закона. Завтра каждый ответит за то, что он сделал, и я за то, что сделал», — сказал он.

13 июня в Армении задержали бывшего премьера Овик Абрамяна по подозрению в отмывании денег.

Ранее в Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна.

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