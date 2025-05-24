Евросоюз продолжает вводить санкции против РФ, опасаясь за свой авторитет, невведение новых ограничений будет означать «беспомощность» европейских лидеров в глазах своих же избирателей. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Невведение новых мер противодействия со стороны Европы, как представляется, стало бы признанием собственной беспомощности в глазах внутренней аудитории», — подчеркнула она.

По ее словам, введение санкций против России не возымело того эффекта, на который рассчитывали в Брюсселе. При этом с каждым разом Европе все труднее добиться единства по вопросу новых ограничений в отношении РФ.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.