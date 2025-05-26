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Политолог оценил сообщения о попытках Евросоюза возобновить контакты с РФ

Политолог Рар усомнился в желании ЕС действительно восстановить диалог с РФ
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Михаил Голенков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) вряд ли пытается действительно восстановить диалог с РФ, заявил политолог Александр Рар. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами газеты «Взгляд».

По словам эксперта, в региональном содружестве начали постепенно осознавать, что США ослабляют поддержку Украины. Если американские власти окончательно перестанут помогать Киеву, то это бремя всецело ляжет на европейские страны, которые ограничены в средствах.

На этом фоне в европейских государствах появились силы, призывающие Великобританию и страны — члены ЕС также предпринять усилия и найти пути завершения конфликта дипломатическим путем, отметил Рар. Более того, на политические настроения в региональном содружестве влияют неэффективность санкций против РФ и их неприятные последствия для самих европейских держав.

«Впрочем, не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с Москвой. В Брюсселе идут отдельные закулисные обсуждения, но так называемая «партия войны» пока преобладает в Европе», — сказал политолог.

Он выразил уверенность, что «партия войны» в региональном содружестве проиграет только в одном случае — когда президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

26 мая президент Словении Наташа Пирц-Мусар рассказала, что ЕС работает над восстановлением контактов с РФ. Как сказала глава государства, соответствующей информацией с ней поделилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Совете Федерации РФ сообщили о ловушке, в которую ЕС попал из-за санкций.

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