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Путин: Россия готова отдать Украине еще более 3 тыс. тел солдат ВСУ

Путин сообщил, что Россия готова передать Украине более 3 тыс. тел солдат ВСУ
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Telegram-канал «Владимир Мединский»

Российский президент Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума подтвердил, что Россия готова передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ.

«Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ отдать», — сказал глава государства.

Он отметил, что ему «грустно, печально и тяжело» об этом говорить.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000». Однако 7 июня Украина останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся. 14 и 15 июня РФ снова передала останки украинской стороне. В итоге, по словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, РФ передала 6060 тел, получила 78 тел.

Ранее в МВД Украины заявили, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев».

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