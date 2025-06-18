«Голословные заявления»: Москва ответила Киеву после обвинений в передаче не тех тел

На Украине заявили, что не все переданные Россией останки солдат принадлежат бойцам ВСУ. Одна из украинских журналисток утверждает, что частично это остатки российских солдат, а частично — местных жителей. Глава МВД Украины Клименко также заявил, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев». Он также сообщил, что на опознание понадобится 14 месяцев. В МИД РФ считают, что подобными заявлениями Украина пытается опорочить честь России и затянуть процесс выплаты компенсаций семьям погибших.

Украинская сторона пытается опорочить РФ своим заявлением, что идентификация переданных Россией тел бойцов ВСУ займет больше года, сказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Это констатация и саморазоблачение, которое лишь подчеркивает, что [глава МВД Украины Игорь] Клименко делает исключительно голословные заявления, не имеющие под собой никаких оснований, пытаясь опорочить в высшей степени гуманные действия России, передавшей Киеву более шести тысяч останков украинских военных, погибших на ее территории. Из его заявлений видно, что Россия проделала колоссальную работу по сбору, идентификации, подготовке и передаче тел бойцов ВСУ», — сказал Мирошник.

Посол считает, что Украина будет растягивать свою часть работы и может даже стремиться ее затянуть. После завершения идентификации останков Киеву нужно будет выплатить семьям погибших компенсацию, в чем якобы не заинтересовано руководство Украины.

«Передали нам тела российских военных»

16 июня Клименко написал в Telegram-канале, что среди шести тысяч тел, переданных РФ Украине, есть тела и украинских, и российских военнослужащих:

«Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть, привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае, эти тела мы тоже идентифицируем».

Он добавил, что основная масса останков сильно изуродована. По его словам, тело одного человека могут передавать в несколько этапах, в разных мешках.

18 июня Клименко обозначил, что Украине понадобится 14 месяцев для идентификации 6060 тел военнослужащих.

«Не такие» тела

В эфире украинского телеканала «24» ведущая телемарафона заявила, что российская сторона якобы расчленила тела военнослужащих и разложила по разным мешкам. По ее словам, каждую часть считали как отдельное тело, поэтому о шести тысячах тел речи не идет.

«Более того — передавали тела местных, которые были похоронены на временно оккупированных территориях задолго до начала войны. То есть они выкапывали тела и передавали их Украине», — сказала ведущая.

Российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что Украину «не устраивают тела погибших захисников».

«Мы несколько дней гадали, какой антикриз запустит Киев, чтобы перебить в медиапространстве историю с возвратом Украине 6000 погибших военных. И вот в эфире телемарафона ведущая на голубом глазу заявляет, что тела «не такие»,

— отметил Коц.

Военкор не верит, что украинская сторона за несколько дней успела проверить более шести тысяч тел.

«Это что за могучие судмедэксперты у них работают? Под стать дурехе с ТВ?» — заключил Коц.

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2 июня во время переговоров Россия предложила Украине безвозмездно передать шесть тысяч тел бойцов ВСУ — их идентифицировали по месту обнаружения и по форме. Украина согласилась, но 7 июня останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся, а Украина даже вернула 27 тел российских военнослужащих. 14 и 15 июня РФ снова передала останки украинской стороне. В итоге, по словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, РФ передала 6060 тел, получила 78 тел.

Россия объявила о готовности передать еще более двух тысяч тел, однако Украина пока что не комментировала это предложение. После идентификации Киеву придется выплатить более 180 млрд рублей компенсаций семьям погибших, посчитал Коц.