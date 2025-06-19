Путин не видит угрозы для России в перевооружении НАТО

Россия не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу своей безопасности благодаря военной самодостаточности. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств, трансляция ведется на платформе «Смотрим».

«Мы не считаем любое перевооружение НАТО угрозой для России. Потому что мы самодостаточны в обеспечении своей безопасности», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.