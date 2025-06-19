Путин рассказал о лидерстве России в производстве тяжелых вертолетов

Путин: Россия — безусловный лидер по тяжелым вертолетам, ими пользуется даже ООН

Россия в настоящее время является безусловным лидером по производству тяжелых вертолетов, утверждает президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал в рамках встречи с представителями информагентств, трансляцию которой ведет платформа «Смотрим».

По его словам, ни одно другое государство мира не делает тяжелые вертолеты, а российские — использует Организация Объединенных Наций (ООН).

Путин подчеркнул, что вертолетами после стихийных бедствий также заинтересовался Китай.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

До этого Путин заявил, что российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние годы.

Он подчеркнул, что в отдельных сегментах российские беспилотники, беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их и копируют сегодня.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.