Путин рассказал о лидерстве России в производстве тяжелых вертолетов

Россия в настоящее время является безусловным лидером по производству тяжелых вертолетов, утверждает президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал в рамках встречи с представителями информагентств, трансляцию которой ведет платформа «Смотрим».
По его словам, ни одно другое государство мира не делает тяжелые вертолеты, а российские — использует Организация Объединенных Наций (ООН).
Путин подчеркнул, что вертолетами после стихийных бедствий также заинтересовался Китай.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.
До этого Путин заявил, что российские инженеры и конструкторы добились значительного прогресса в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние годы.
Он подчеркнул, что в отдельных сегментах российские беспилотники, беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их и копируют сегодня.
Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.