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В НАТО заявили о пристальном внимании к белорусско-российским учениям

Генсек НАТО Рютте: альянс следит за белорусско-российскими учениями «Запад-2025»
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за белорусско-российскими учениями «Запад-2025». Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, НАТО очень внимательно следит за военной активностью РФ, в том числе за учениями», — сказал Рютте.

Говоря об учениях, генсек НАТО также назвал проблемой «полное отсутствие прозрачности» со стороны России.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в свою очередь заявлял, что основные маневры российско-белорусских учений перенесены вглубь республики, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе. Он подчеркнул, что данные мероприятия не нацелены против какой-либо страны.

Ранее Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге.

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