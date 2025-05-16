Лукашенко рассказал о предстоящих учениях России и Белоруссии

Предстоящие совместные учения Белоруссии и России носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает БелТА.

Президент сообщил о готовности к учениям и отметил: страны демонстрируют открытость, что маневры носят оборонительный характер.

«Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учений. С Владимиром Владимировичем [Путиным] мы обсуждали этот вопрос», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, президент поблагодарил Москву за подготовку белорусских военных наравне с бойцами РФ.

«Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши», — заявил Лукашенко.

По его словам, Минск это очень ценит, потому что такой подход говорит о высочайшем уровне доверия.

«Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет», — отметил глава государства.

До этого Белоусов заявил, что Белоруссия и РФ обязаны быстрее укреплять общее оборонное пространство. Он связал необходимость действий в данном направлении со сложной международной обстановкой.

Ранее Лукашенко обвинил ЕС в трансформации в «тоталитарный военный блок».