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В Кремле высказались о санкциях Канады против РФ

Песков: санкции Канады против россиян доказывают их необоснованность
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Санкции Канады, введенные против ряда россиян, служат доказательством необоснованности, незаконности и бесполезности рестрикций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны», — сказал представитель Кремля.

Накануне власти Канады объявили о введении санкций против бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы. Также в обновленный санкционный список попал и ее нынешний муж — бизнесмен Артур Очеретный.

Кроме того, рестрикции были введены в отношении дальних родственников главы государства — Михаила Путина и Михаила Шеломова. Под ограничения попали также экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, дочь экс-президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее третий муж Валентин Юмашев.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.

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