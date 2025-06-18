Трамп одним словом прокомментировал заявление лидера Ирана о том, что Тегеран не сдастся

Трамп пожелал удачи Хаменеи в ответ на его слова о том, что Иран не сдастся

Президент США Дональд Трамп кратко прокомментировал слова верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Тегеран не сдастся. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты спросили у американского лидера, что он может сказать Хаменеи в ответ на его слова о том, что Иран не намерен сдаваться.

«Удачи», — пожелал Трамп.

17 июня он потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

Трамп предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Хаменеи ответил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.

Конфликт между Израилем и Ираном продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану.