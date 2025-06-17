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Трамп предостерег Иран от ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Трамп: США жестко ответят при атаках Ирана на американских военных
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

«По поводу угрозы интересам США он заявил, что Иран в курсе, что он не должен атаковать их войска. США могут «ответить очень жестко, если они что-либо сделают с нашими людьми», — приводит Джейкобс слова Трампа.

Президент также отметил, что израильская армия «не сбавляет темпов» обстрела иранской территории.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

В настоящее время Иран и Израиль продолжают взаимные обстрелы.

Ранее Израиль заявил о ликвидации нового начальника генштаба ВС Ирана.

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