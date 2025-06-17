Трамп предостерег Иран от ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

«По поводу угрозы интересам США он заявил, что Иран в курсе, что он не должен атаковать их войска. США могут «ответить очень жестко, если они что-либо сделают с нашими людьми», — приводит Джейкобс слова Трампа.

Президент также отметил, что израильская армия «не сбавляет темпов» обстрела иранской территории.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

В настоящее время Иран и Израиль продолжают взаимные обстрелы.

Ранее Израиль заявил о ликвидации нового начальника генштаба ВС Ирана.