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Верховный лидер Ирана ответил Трампу на призыв сдаться

Хаменеи в ответ на призыв Трампа заявил, что иранский народ никогда не сдается
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа капитулировать, заявил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Тегеран ответит на любое военное вмешательство США и «нанесет невосполнимый урон».

«Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается. Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб», — сказал Хаменеи в обращении к народу.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

Кроме того, президент США призвал всех срочно эвакуироваться из Тегерана.

Ранее посол заявил, что Иран не согласится на требования Трампа.

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