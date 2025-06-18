Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает Ирану «последний ультиматум». О предупреждении американского лидера сообщило РИА Новости.

«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли воспринимать его позицию по ситуации на Ближнем Востоке как ультиматум.

До этого американский лидер в соцсети Truth Social написал, что воздушное пространство над Ираном теперь полностью контролируется США.

Трамп обратил внимание на то, что у Тегерана «хорошие средства слежения за небом и другое оборонительное оборудование», однако это не сравнится с тем, что было придумано, разработано и произведено в США.

18 июня политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп может оказаться в патовой ситуации, если решит вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. Эксперт отметил, что влиятельные фигуры в США, включая журналиста Такера Карлсона, экс-советника Белого дома Стива Бэннона и предпринимателя Илона Маска, выступают против вовлечения Вашингтона в этот конфликт. Сам же глава Белого дома намерен говорить только с позиции силы, что усиливает раскол в стране среди республиканцев, отметил Дудаков.

Он добавил, что резкое вмешательство в боевые действия США на Ближнем Востоке может всерьез сказаться на рейтингах Трампа.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.