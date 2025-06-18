Постпред США при НАТО заявил о контроле Трампа над ситуацией с Ираном

Постпред США Уитакер: в руках Трампа все варианты действий в ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп имеет в своем распоряжении все варианты действий в ситуации с Ираном. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

«Все варианты у него в распоряжении», — сказал он.

Постпред отметил, что для Трампа «Америка стоит на первом месте». Принимая решение по Ирану, президент будет руководствоваться соображениями безопасности американцев, добавил Уитакер.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

Трамп предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.

Ранее политолог указал на хаос в Белом доме из-за конфликта на Ближнем Востоке.