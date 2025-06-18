Политолог указал на хаос в Белом доме из-за конфликта на Ближнем Востоке

На фоне новостей о возможном вступлении США в конфликт на Ближнем Востоке, Вашингтон разделился на два лагеря — одни хотят падения режима в Иране, другие против того, чтобы американцы вмешивались в боевые действия. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Та разношерстная команда, которую собрал [президент США] Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос», — отметил эксперт.

Происходящее он назвал «серьезным кризисом» американской политики. Неопределенность в Вашингтоне, по его словам, лишь усиливает напряжение на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана». Также президент США предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Журналист Такер Карлсон при этом заявил, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

Ранее Кнайсль оценила возможность прямого столкновения США и Ирана.