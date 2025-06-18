На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Состояние Карапетяна оказалось сравнимо с половиной бюджета Армении

Состояние задержанного Карапетяна оказалось сравнимо с половиной бюджета Армении
close
Арам Нерсесян/РИА Новости

Состояние задержанного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна оказалось почти сопоставимо с половиной государственного бюджета Армении. Об этом пишет ТАСС.

По оценке Forbes, общее состояние бизнесмена на апрель текущего года составляло $3,2 млрд. Ему принадлежит группа компаний «Ташир», в которую входят «Электрические сети Армении», обеспечивающей электроэнергией более 1 млн потребителей. Также Карапетян владеет торгово-развлекательными центрами «Рио» в РФ и рядом ресторанных проектов в России и Армении.

Парламент принял на текущий год бюджет, согласно которому доходы составляют 2,837 трлн драмов (около $7 млрд), а расходы -— 3,441 трлн драмов (около $8,4 млрд).

Накануне брат Самвела Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Адвокат Карапетяна заявил, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами