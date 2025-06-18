Состояние Карапетяна оказалось сравнимо с половиной бюджета Армении

Состояние задержанного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна оказалось почти сопоставимо с половиной государственного бюджета Армении. Об этом пишет ТАСС.

По оценке Forbes, общее состояние бизнесмена на апрель текущего года составляло $3,2 млрд. Ему принадлежит группа компаний «Ташир», в которую входят «Электрические сети Армении», обеспечивающей электроэнергией более 1 млн потребителей. Также Карапетян владеет торгово-развлекательными центрами «Рио» в РФ и рядом ресторанных проектов в России и Армении.

Парламент принял на текущий год бюджет, согласно которому доходы составляют 2,837 трлн драмов (около $7 млрд), а расходы -— 3,441 трлн драмов (около $8,4 млрд).

Накануне брат Самвела Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Адвокат Карапетяна заявил, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».