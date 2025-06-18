В Ереване собралась группа поддержки Карапетяна

В Ереване у здания суда общей юрисдикции собралась группа поддержки предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщает Sputnik Армения в Telegram-канале.

«Здесь присутствует брат предпринимателя Карен Карапетян, его племянник Нарек, представители оппозиции, общественные деятели. Также сюда стянуто большое количество полицейских», — сказано в сообщении.

Накануне брат Самвела Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Адвокат Карапетяна заявил, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».