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Верховный лидер Ирана сообщил о планах новых ударов по Израилю

Хаменеи: ответная атака Ирана ослабила Израиль, есть план новых ударов
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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Ответная иранская атака ослабила Израиль, у Тегерана имеется план осуществления новых ударов. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает РИА Новости.

По его словам, Израиль должен понести наказание.

«Возмездие, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и в данный момент осуществляют, а также планируют осуществить в будущем, — это жесткая кара. И она ослабила его [Израиль]», — сказал Хаменеи.

В своем обращении к народу он также прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа капитулировать, заявив, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.

18 июня стало известно, что иранский телеканал SNN транслировал старое обращение верховного лидера Ирана, в ходе которого он заявил об отказе Тегерана игнорировать атаку Израиля.

Ранее Трамп заявил, что США пока не планируют устранять верховного лидера Ирана.

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