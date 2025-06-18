Иранский канал выдал старое обращение Хаменеи

Иранский телеканал SNN транслировал старое обращение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в ходе которого он заявил об отказе Тегерана игнорировать атаку Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе трансляции телеканал уточнил, что данное обращение было записано 13 июня. Позже оно было прервано.

Показ заявления верховного лидера Ирана состоялся после того, как пресс-служба Хаменеи анонсировала его скорое обращение.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.